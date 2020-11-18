Киевляне неоднозначно отреагировали на подобные действия коммунальных служб.

На левобережной части Киева коммунальные службы решили подстричь заснеженные газоны.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Вдоль канала на Русановке стригут газон. Может кто знает, зачем они это делают в снег?", - пишет автор публикации.

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В комментариях киевляне отметили, что в столице зачастую в снег и дождь кладут новый асфальт, собирают листья и чинят трубы с горячей водой.

"Деньги выписали, но как обычно пришла неожиданно зима и выпал снег", "У нас такое делали не раз около соседского дома на прошлых неделях!!! тоже в шоке, по земле как будто возит", "У меня пару недель назад перед домом стригли опавшие сухие листья. Так что все нормально", - идет речь в комментариях.

Накануне в Киеве выпал первый снег. При этом не все киевляне положительно оценили его расчистку, раскритиковав работу снегоуборочной техники в Дарницком районе.

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Автор: Юрий Годован