На Ставке основное внимание уделялось боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны вместе с правительством готовят новый мощный санкционный список лиц, которые работают на агрессию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, рассказывая о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Аппарат СНБО вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию, – они будут заблокированы", - подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что основное внимание на Ставке уделялось боям за Авдеевку и Бахмут, за Луганщину, за "каждое из тех направлений, где враг пытается сломать оборону всей Украины".

Также он рассказал, что отдельно речь шла о подготовке новых бригад, поставках боеприпасов и оружия в войска.

Санкции против РФ-последние новости

7 апреля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в 11-м санкционном пакете ЕС готовится "много неприятностей" для России.

Он приветствовал предложение Польши и стран Балтии включить в 11 санкционный пакет ЕС ограничения по атомной энергетике РФ, потому что "это именно то, что нужно".

Ермак отметил, что международная санкционная группа Макфола-Ермака сейчас завершает подготовку "Плана действий по усилению санкций против Российской Федерации 2.0". При этом добавил, что для россиян готовят "много неприятностей".