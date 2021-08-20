Александр Ткаченко заявил, что "неизвестные" знали о запрете на проведение работ.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на снос усадьбы Барбана XIX века в Киеве. Он заявил, что ему очень стыдно за киевскую власть.

Об этом глава Минкульта написал в своем Telegram-канале

"Этот пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести", - указано в сообщении.

При этом он указал, что здание снесли перед Днем Независимости "ночью, как воры" и "неизвестные" знали о запрете от Минкульта на строительство и другие работы, но проигнорировали его. По его словам, в этой ситуации министерство бессильно и даже не может подать апелляцию, потому что здание не являлось достопримечательностью ни национального, ни местного значения.

Читайте такжеНа Хмельнитчине селяне хотели снести новую вышку мобильной связи (фото)Кроме того, Ткаченко обвинил КГГА в нежелании поддержать законопроект МКИП, направленный на противодействие хаотичной застройке.

"Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев из цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд…", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве снесли часть усадьбы-памятника на Андреевском спуске, 10. Это произошло во время реставрации здания.

Автор: Анастасия Горбачева