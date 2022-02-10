Среди них 26 мужчин и только одна женщина.

Общественная организация "ОПОРА" посчитала, что 27 народных депутатов смогут получить смартфон в рамках государственной программы поддержки вакцинации от COVID-19. Больше всего претендентов на гаджет оказалось у партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом говорится в Twitter "Опоры".

"ОПОРА посчитала, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, 1 женщина", - говорится в сообщении.

12 нардепов, которые могут претендовать на смартфон от государства, входят во фракцию "ОПЗЖ", а семеро – в "ВО "Батькивщина".

Еще по двое- в о фракцию "Слуги народа" и в состав депутатских групп "Довира" и "За будущее". В "Евросолидарности" только один нардеп подпадает под условия программы.