Общественная организация "ОПОРА" посчитала, что 27 народных депутатов смогут получить смартфон в рамках государственной программы поддержки вакцинации от COVID-19. Больше всего претендентов на гаджет оказалось у партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Об этом говорится в Twitter "Опоры".
"ОПОРА посчитала, что 27 депутатов Верховной Рады теоретически смогут получить такие смартфоны, если, конечно, уже прошли курс вакцинации. Среди них 26 депутатов – мужчины, 1 женщина", - говорится в сообщении.
12 нардепов, которые могут претендовать на смартфон от государства, входят во фракцию "ОПЗЖ", а семеро – в "ВО "Батькивщина".
Еще по двое- в о фракцию "Слуги народа" и в состав депутатских групп "Довира" и "За будущее". В "Евросолидарности" только один нардеп подпадает под условия программы.
Читайте такжеШмыгаль анонсировал повышение пенсий украинцам: кому в этом году повезетКак сообщал УНИАН, 8 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский пообещал, что каждый гражданин вакцинирован Украины старше 60 лет сможет бесплатно получить смартфон.
"Весной мы запускаем новую большую государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф. Это – наша мечта, это уже реальность и путь к главной цели – доступ к интернету для всех граждан Украины", - сказал он.
Запись на получение смартфонов для вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет начнется в апреле 2022 года.