Сфера айти считается наиболее прибыльной и перспективной в Украине

Молодые люди всё чаще и чаще бросают малоприбыльные сферы деятельности ради той, что "подсвечена" золотым сиянием. Считается, что IT обеспечит светлое будущее каждому, кто овладеет необходимыми навыками. УНИАН расскажет, как достать счастливый билет, и почему участь айтишника - это не параллельная реальность с розовыми единорогами.

Напоминаем, что сегодня в Украине отмечается День тестировщика.

Сколько зарабатывает программист 2021 - официальные данные

Сообщество программистов DOU в июне этого года провели исследование, в рамках которого выяснили много интересных фактов о людях, желающих стать (или уже ставших) программистами.

При этом, стоит учитывать, что на уровень зарплаты программиста влияет опыт работы, выбранная специализация и навыки (в том числе, знание языков).

Сколько может зарабатывать начинающий программист - от чего зависит уровень зарплаты

Сфера информационных технологий делит всех специалистов на три общих группы: Junior, Middle и Senior. Естественно, существуют еще такие страшные слова, как Interns/Trainees (условно, стажеры) или Architects (те, кто создает проект), но мы такие крайности не рассматриваем, об этом можно писать целые книги.

По статистике DOU, средняя зарплата айтишников разных уровней увеличилась, в среднем, на 20% и в июне 2021 выглядела так:

При этом важно понимать, что повышение коснулось, в основном, специалистов уровня Middle и выше.

От опыта работы также зависит и сумма зарплаты - чаще всего она меняется в большую сторону между 2 и 6 годами активного пребывания в профессии.

Специалисты утверждают, что те, кто проработал в IT год, могут рассчитывать на ежегодное повышение оплаты труда. Суммы приблизительные: от 300 до 700$. После шести лет опыта рост зарплаты замедляется - максимум 100$ в год дополнительно.

Как попасть в IT и какую специальность выбрать

На данный момент наиболее популярными профессиями в сфере разработки считаются:

DevOps-специалисты, которые контролируют разные отделы работы над проектом и автоматизируют выполнение их задач.

Системные администраторы.

Специалисты, которые работают с большими данными - Data scientist, Data engineer, Data analyst.

Тестировщики (QA specialists).

Верстальщики.

Программистов разделяют на три основных типа в зависимости от специализации:

Full Stack - специалист широкого профиля.

Front-end - разрабатывает интерфейс сайта и делает это с помощью JavaScript.

Back-end - работает над "обратной" стороной сайта и владеет такими языками, как: Java, PHP, Perl, Python, Ruby, Node.js.

Существует отдельная каста программистов - разработчики мобильных приложений. Кроме того, есть профессии в IT, вообще не требующие навыков программирования: HR, Project Manager, Product Manager, Sales Manager, Business Analytics и другие.

Читайте такжеУкраинский изобретатель революционной системы энергосбережения: "Мы поставляем наш продукт в самые отдаленные уголки планеты"Для того, чтобы "войти в IT", без проблем пить смузи и летать на Бали, нужно определиться со специальностью, закончить профильные курсы (высшее образование - приятный бонус, но вряд ли вам этого хватит), составить резюме и оказаться в IT компании на позиции Intern/Trainee или Junior.

Естественно, сразу вам никто 2000$ не заплатит, но усидчивость, тяга к знаниям, ответственность и целеустремленность помогут начинающему айтишнику через несколько лет обрести не только высокую зарплату, но и престижную работу.

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Автор: Кристина Кащавцева