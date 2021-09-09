9 сентября - 252-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 113 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 27 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день красоты, День прекрасного чудака, День дизайнера-графика, Международный день судоку, День тестировщика, День осведомлённости о фетальном алкогольном синдроме.

В Украине - День тестировщика, День дизайнера-графика, в США - День "Поделитесь своей заботой", День венского шницеля, День принятия Калифорнии в Союз, День стейка с черным перцем, День школьных фотографий, День плюшевого мишки, День "Я люблю еду", в Австралии - День "Ты в порядке?", в Японии - Праздник хризантем "Кику-но сэкку", в Молдове - День работников государственной безопасности, в Коста-Рике - День детей, в Таджикистане - День независимости, в Словакии - День памяти жертв холокоста и преступлений на расовой почве, в Швейцарии - Женевский патриотический пост, в Афганистане - День мучеников, в Турции - День освобождения Измира, в Израиле - Пост Гедалии, в Британии - День экстренных служб, в Таиланде - День заповедников, в Бразилии - День администраторов, День менеджеров, в Индии, Непале - Праздник "Тиж".

Памятные даты 9 сентября, годовщины и события

В 1776 году Континентальный конгресс утвердил новое название Америки - "Соединенные Штаты Америки" (вместо названия "Объединенные колонии Америки", принятого конгрессом 7 июня 1775 года). В 1770-е годы конфликт Англии со своими колониями на восточном побережье Атлантики перешел в активную фазу. К весне 1776 года большинство американских колоний высказалось за независимость от метрополии. В связи с этим была образована комиссия для подготовки Декларации Независимости, а в июле 1776 года она была принята на Континентальном конгрессе.

Декларация провозгласила образование 13 суверенных государств на Атлантическом побережье Северной Америки. Первоначально это были самостоятельные, необъединенные в федеративный союз штаты - Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр, Мериленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания. В Декларации Независимости впервые было использовано название "Соединенные Штаты". Считается, что оно было предложено Томасом Пейном, общественным и политическим деятелем США и Великобритании.

Читайте также9 сентября: народный праздник и традиции, приметы погодыИменно такая форма и более краткая - "Штаты" - употреблялись в протоколах Континентального конгресса. Аббревиатура "U.S." встречается в документах Джорджа Вашингтона в 1791 году, а аббревиатура "U.S.A." впервые появилась в 1795 году. Но еще в течение двух лет после провозглашения независимости официально употреблялось название "Соединенные Штаты Северной Америки", слово "Северной" было исключено из названия решением Континентального конгресса в 1778 году. Континентальный конгресс, прошедший в 1777 году в Филадельфии, принял резолюцию, устанавливающую вид американского флага, на котором было 13 белых и красных полос, а также 13 звезд - по количеству первых объединившихся колоний. В последствии было решено навсегда оставить число полос неизменным, а в честь каждого нового штата добавлять еще одну звезду, которых сейчас уже 50.

В 1886 году в столице Швейцарии Берне была подписана Конвенция об охране литературных и художественных произведений - первое международное соглашение в области авторского права.

В 1893 году в Германии был создан футбольный клуб "Штутгарт".

В 1911 году в Англии начала действовать авиапочта.

Читайте также8 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1956 году легендарный певец Элвис Пресли впервые появился на национальном телевидении США.

В 1969 году в Канаде вступил в действие "Языковой Акт", провозглашавший английский и французский языки официальными на всей территории страны.

В 2001 году в 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая началась в полночь 1 января 1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают "внутреннее" время.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 9 сентября чтит память преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского. В народе день назвали "Два Пимена", "Рябинник". В этот день славили рябину. Ее считали символом плодородия, благополучия и процветания. Кроме того, рябина почиталась как мощнейший оберег от нечистой силы и злых чар. Поэтому эти деревья часто высаживались у ворот дворовых участков и даже у крыльца самого дома.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ничего поднимать с перекрестка. Не занимайте никому деньги - их вернут нескоро. Не совершайте больших покупок - радости они не принесут. Нельзя в этот день свататься - к распаду пары.

Приметы на 9 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

большой урожай рябины - к сырой осени и холодной зиме;

гром - тепло продержится еще долго;

много желудей - к суровой зиме.

Именины 9 сентября

Именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана и Степана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева