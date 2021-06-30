Накануне СБУ задержала боевика в Харькове для доставки в суд Киева.

Харьковского сепаратиста Игната Кромского (известного как "Топаз") избили в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала RU: RIGHT украинские правые. Нападение подтвердил и сам боевик в Facebook.

Представители правого движения отметили, что к радикальному методу прибегли, поскольку Кромской игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Сам Кромской в соцсети не уточняет, какие травмы получил. На кадрах заметно лишь травму носа.

Читайте такжеС устроившей травлю украинского бойца блогершей разорвали еще один контракт на рекламуВечером, 29 июня, Кромской писал, что его задержала СБУ для доставки в суд. А он якобы сам отправился на заседание в столицу поездом из Харькова.

"Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают до суда", – рассказал в комментарии Lb.ua его адвокат.

В Дарницком райсуде Киева слушается уголовное производство по обвинению Кромского по ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), пишет Депо.Харьков.

В сентябре 2018 года Харькове суд принял решение освободить из-под стражи лидера антимайдана Игната Кромского – одного из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 года.

Как известно, 30 января Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

"Топаза" приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 г, с 26 апреля по 12 сентября 2014 года, с 17 декабря 2014 г до 20 июня 2017г.) должна быть зачислена в срок отбывания наказания из расчета день за два (по "закону Савченко").

После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному. Таким образом, согласно приговору Кромский должен провести в тюрьме еще около двух лет.

Харьковчанин Кромский был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Стал известен по позывным "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз кричит о помощи к Кромскому:"Топаз, дай команду!".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская