Президент ФК "Ингулец", бизнесмен-аграрий, депутат Петровского райсовета Александр Поворознюк оказался в базе "Миротворец". Его обвиняют в сознательном разграблении Украины. Соответствующая карта с обвинениями появилась на сайте Myrotvorets.center.

"Мародер. Вор. Осознанные действия, направленные на разграбление Украины. Чистосердечно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сделал свое состояние", – указано на сайте "Миротворец".

Также отмечается, что у Поворознюка по меньшей мере три судимости, в том числе одна – за хищение государственного имущества.

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Накануне Поворознюк признал, что никогда не воровал у конкретных людей, а только у абстрактного государства Украина. Это, по его версии, называется "свой капитал я сколотил сам".

Александр Поворознюк – скандально известный бизнесмен-аграрий. Генеральный директор ООО "Агрофирма Пятихатская", президент ФК "Ингулец". В 2009-2010 годах – президент футбольного клуба "Десна". Депутат Петровского районного совета с 2010 года. После полномасштабного вторжения рф в Украину записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое стало вирусным после того, как на него был записан DJ-микс.

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