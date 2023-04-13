Жуткие кадры убийства защитника она назвала "унижением украинских воинов".

Волонтер Василиса Мазурчук, которая оскандалилась своими заявлениями о казни украинского военного, объяснила свои слова.

"Меня не только многие люди неправильно поняли, там было еще много российских ботов с угрозами. В частности, от Шария... Я имею в виду лишь одно, что когда в твой дом пришел убийца, а его умоляют, он получает от этого удовольствие, имея комплекс Бога. Они (оккупанты – УНИАН) считают, что имеют право убивать", - сказала Мазурчук в комментарии для ТСН.иа

По ее словам, она резко прокомментировала предсмертные слова военного, поскольку считает, что его мольбы о помощи не имели смысла.

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"Я могу это объяснить. Многие люди считают, что если говорить на том языке, который они (русские - УНИАН) понимают, то они прекратят убийство. Они совершили военное преступление и просить их о помощи нет никакого смысла", - сказала волонтер.

Мазурчук добавила, что начала смотреть жуткое видео с казнью украинского военного, но не смогла досмотреть его до конца. Несмотря на это, она назвала ужасные кадры "унижением украинских воинов и украинцев в целом".

"Мы должны знать нашего врага в лицо. В том смысле, что мы видели то, что они делали в Буче, Ирпене, Мариуполе, что они делают с пленными. Никакие наши просьбы, призывы к человечности – они не работают... То довольно эмоциональный пост. Я не хочу сказать, что умереть достойно. Опять же - мы не знаем много деталей. Не каждый, кто погиб – герой, не каждый, кто не погиб – плохой человек. Для меня важно, чтобы люди не умоляли россиян о пощаде. Перед лицом смерти они пощады украинцам не дадут ", - отметила женщина.

Волонтер пожаловалась, что получила много травли в свой адрес, однако обращаться в суд не будет, поскольку это были боты. После публикации скандального поста правоохранители с ней не связывались.

"А я нарушила что-то каким-то образом? Свои посты написали арестовичи, шарии и притулы. Честно - мое мировоззрение не изменится. Я за Украину стояла и буду стоять всегда", - сказала Мазурчук.

Сама же женщина, раскритиковавшая военного, находится в Ирландии. Она уехала с трехлетним ребенком из Бучанского района.

"Я бы хотела, чтобы украинцы прекратили травить друг друга, особенно те люди, которые делают одно и то же дело. Я бы не хотела, чтобы украинцы лояльно относились к атакам ботов, потому как половина страниц, которые устроили хейт – это ботские страницы. В-третьих, я желаю украинцам направлять свою агрессию на врага. Убийцы - только убийцы", - заявила скандалистка.

Кроме того, она раскритиковала украинцев за их реакцию на пост. По ее словам, теперь она "будет знать, кому должна", если с ней или ребенком что-то случится.

Что известно о новом скандале в сети

На этой неделе в Сети распространилось жуткое видео, на котором российские солдаты отрезают голову живому пленному украинцу.

После этого Киевская волонтер, ранее занимавшая должность пресс-офицера полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук, решила высказать свое мнение о гибели защитника.

Она обвинила замученного бойца ВСУ, что тот умер на коленях, умоляя своих палачей о пощаде, а не как герой из голливудских лент - "непокоренным". В ответ женщина получила тысячи гневных комментариев. Однако это ее не остановило и позже она написала, что "извиняться ни перед кем не собирается", так же не собирается и удалять пост.

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