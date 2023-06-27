Проведенный анализ диссертации оперной певицы и заведующей кафедрой хирургии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова Виктории Петрушенко обнаружил плагиат из российской книги и 10 других диссертаций – сообщает научное сообщество "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

В докторской диссертации Виктории Петрушенко обнаружили плагиат из российской книги 2005 г. и 10 других диссертаций. Также сообщается о фальсификации ее экспертимента на собаках по исследованию панкреатита.

"В диссертации Петрушенко утверждает, что якобы она проводила эксперимент на собаках, которых содержали в условиях вивария "Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова", но на самом деле все данные в статье, якобы полученные ею, весь раздел "Результаты исследований и их обсуждение", а также "Выводы" скопированы с автореферата российской докторской диссертации В. В. Шабанова", - отмечают исследователи диссертации Петрушенко.

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Авторы исследования приходят к выводу, что в диссертации Петрушенко выявлен яркий пример обмана, которым в Законе об образовании (ст. 42, п. 4) считается "предоставление заведомо ложной информации о собственной образовательной (научной, творческой) деятельности или организации образовательного процесса; формами обмана являются, в частности, академический плагиат, самоплагиат, фабрикация, фальсификация и списывание".

Как сообщалось ранее, министр образования Оксен Лисовой отказался от ученой степени после обнаружения плагиата в его диссертации. Ранее Кабинет Министров утвердил процедуру, согласно которой любой может добровольно отказаться от ученой степени.