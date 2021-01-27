Блогер Di.rubens поблагодарила россиянина, который пообещал ей поставить на место украинцев.

Скандальная киевская блогерша Di.rubens (Таисия (Маламан) Онацкая) поблагодарила российских оккупантов за поддержку.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший украинский военнослужащий, ветеран войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

"Общество искренне удивляется, почему блогерша, которая попала в скандал с глуповатым опросом, так не любит украинскую армию. Все слышали тезисы от нее о том, как ВСУ "убивают мирных жителей", о "фальсификаторе"-Штирлице и "крови на руках Вооруженных сил Украины".

«Так вот, если убрать эмоции и рассмотреть этот организм поближе, то ответ можно увидеть на поверхности. Нелюбовь к своей армии компенсируется любовью к армии России», - написал он.

Так, россиянин с ником alecperov2020, у которого на аватарке изображен мужчина в военной форме, написал Di.rubens пост поддержки:

«Все, что могут эти "европеизированные люди", так это кричать "Слава Украине и смерть москалям!" Не бойся ничего, до конца с тобой! Поставим этих умников на место!»

В ответ скандальная киевская блогер Di.rubens написала: "Спасибо за то, что вы рядом!».

Ответ блогера осудили в комментариях:

"Уж лучше быть европеизированным, чем манкуртом-новиопом, как ты», «Вот так нынешняя страна «любит и ценит» своих граждан».

Cкандал вокруг блогерши di.rubens: что известно

Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

Затем юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

20 января девушка решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.

Блогерша утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной". "В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляла di.rubens.

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Автор: УНИАН