Главнокомандующий ВСУ пояснил, что все зависит от реальной ситуации на фронте, которая может быть очень разной.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный убежден, что сейчас нереально прописывать в законе норму о ротации военнослужащих через шесть месяцев. Об этом Залужный заявил на брифинге в Киеве.

"Одна из наших задач касалась того, чтобы проследить, что мы некоторыми законодательными нормами не нарушили процесс военного управления, который есть на местах. И поэтому эта норма, которая касается шести месяцев, конечно, очень интересная, и конечно, хотелось бы, чтобы она была... Ситуация на фронте зависит от действий противника. И мы не можем предсказать, будет ли это шесть месяцев, пять или три месяца. Ситуация бывает абсолютно разной, поверьте мне", – отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, утверждая ротацию каждые шесть месяцев, нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза боевой комплект войск. Надо понимать, какой будет необходима численность войск для того, чтобы через полгода заменить людей на боевых позициях.

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"А если ситуация изменится, если противник будет атаковать с неатакованных участков, что тогда делать в такой ситуации? Поэтому, люди должны отдыхать, и я требую от командиров на местах, чтобы они делали все возможное и невозможное для того, чтобы осуществлять ротацию в подразделении, в пределах воинской части... Поверьте моему 30-летнему опыту службы в ВСУ и почти 10-летнему опыту войны – это пока что обман, который видимо нереален сейчас", – добавил Залужный.

Комментарий Залужного относительно законодательных изменений

25 декабря Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, который предлагает ряд изменений военного права. Главнокомандующий ВСУ ответил на вопросы журналистов по ряду инициатив. По словам Залужного, идея ввести "электронные повестки" происходила не от военных, но командование ВСУ устроит этот механизм, если он обеспечит стабильное пополнение войска солдатами.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины заявил, что с Министерством обороны Украины договорено провести демобилизацию через 36 месяцев при определенных условиях.

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