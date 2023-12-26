Главное, чтобы бойцов было кем заменить, отметил главнокомандующий.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что с Министерством обороны Украины договорено провести демобилизацию через 36 месяцев при определенных условиях. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Киеве.

"Я четко понимаю и знаю, что наши бойцы сейчас находятся в сверхсложных и очень тяжелых условиях, делают свое дело. Благодаря ним мы можем сейчас с вами спокойно общаться. Им очень и очень тяжело. Это довольно сложное дело, - отметил главнокомандующий ВСУ. - Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, которые идут в армию, и особенно те, которые уже служат в армии - чтобы они четко понимали, сколько им необходимо будет воевать".

В то же время, он сказал, что вместе с Министерством обороны было согласовано осуществить демобилизацию военных через 36 месяцев с надеждой, что ситуация будет учитывать два фактора.

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"Первое о том, что не будет обострения на фронте. И во-вторых, самое главное - что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить. И вот это уже правительство, которое взялось, скажем так, реализовывать этот закон (о мобилизации - УНИАН), я думаю, четко понимает, какие у нашего государства возможности. И я надеюсь на то, что, все же, через 36 месяцев мы справимся с этими задачами", - подчеркнул Залужный.

По его словам, после демобилизации этим военным понадобится некоторое время на отдых.

Как добавляет издание "Армия. Inform", Залужный выразил надежду, что к 2025 году у командования будет достаточно времени, чтобы подготовить замену бойцам, которые служат с начала широкомасштабного вторжения.

"Но и правительство должно понимать, что начать этот процесс надо будет в следующем году", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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