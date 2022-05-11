Петр Андрющенко отметил, что город ждет канализационный коллапс.

Российские оккупанты в Мариуполе анонсировали запуск насосной станции. Данное решение приведет к подтоплениям и переполнению канализационной системы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, оккупанты намерены в тестовом режиме запустить насосную станцию в селе Старый Крым 12 мая. Вода якобы будет идти по городу самотеком.

"Технически можно запустить насосную, электричество к которой протянули из Никольского района. Однако топография Мариуполя не позволяет такую подачу воды без применения других насосных в середине города. Поэтому водоснабжения как такового не будет", - говорится в сообщении.

При этом Андрющенко отметил, что запуск насосной станции приведет к подтоплению по участкам прорыва и переполнению не работающей канализации, которую пока не планировали запускать.

"Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме буквально. Наибольший риск в этом – стремительный рост инфекционных заболеваний и смертности. Хотя вполне возможно, что это часть плана оккупантов", - отметил советник мэра Мариуполя.

Кроме того, он призвал жителей города использовать воду из крана исключительно как техническую, потому что ее употребление в пищу может быть опасно для здоровья.

"Количество хлора при отсутствии технологии и с учетом двухмесячного простоя системы может быть смертельным. Заботьтесь о себе. Пересказывайте близким и родным. Эта вода если и будет – она несет смерть минимум неделю", – подытожил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе:

Российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Под завалами погибло около 300 человек.

1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.

При этом российские оккупанты пытаются скрыть настоящее количество погибших в Мариуполе. Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами".

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