Петр Андрющенко отметил, что люди вынуждены жить на улице.

Российские оккупанты создали для оставшихся жителей Мариуполя нечеловеческие условия. Люди готовят еду на кострах, а тех, кто умер, продолжают хоронить во дворах.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Жители Мариуполя, которые еще остались в городе, вынуждены обустраивать свой быт на улицах - кухни и зоны отдыха. Еду готовят на кострах, для которых ищут дрова, а также собирают воду.

"В Мариуполе хоронят людей во дворе. Оккупанты бросили людей на произвол, потому что украинцы для них не люди. Хуже всего, что люди понемногу привыкают. Адаптируются. Сравнивают уже не с прошлым до войны, а с февралем-апрелем. Со своей жизнью в холодных подвалах под обстрелами. Учатся радоваться новой жизни при минимальных нуждах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе продолжают находить тела погибших мариупольцев. Так, в подъезде многоэтажки найдены тела еще трех человек.

"Люди продолжают гибнуть от последствий российских артобстрелов. Вчера (14 июня – УНИАН) в подъезде одного из домов в Левобережном районе были найдены тела трех погибших. Причина смерти - обвал несущей плиты. Дата смерти - два/три дня назад. Люди просто жили в подъезде, потому что в разрушенном Мариуполе негде жить людям", - подытожил Андрющенко.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе ситуация катастрофическая, в городе давно нет света, воды. Оно практически разрушено российскими оккупантами.

С начала полномасштабной российской агрессии в некогда цветущей "столице" Приазовья погибло по меньшей мере 22 тыс. мирных жителей. Сегодня в оккупированном городе остаются "жить" около 100 тысяч гражданских.

По словам мэра Вадима Бойченко, эпидемическая ситуация в оккупированном россиянами городе с каждым днем ухудшается. До конца года 10 тысяч мариупольцев могут погибнуть от холеры и других болезней.

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