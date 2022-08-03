Вместо него там планируют установить памятник Александру Невскому на коне.

В захваченном российскими войсками Мариуполе уничтожили мемориал, возведен в честь мариупольцев – защитников Украины. Вместо него там планируют установить памятник Александру Невскому на коне.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

"Дубовые листья из бронзы, на которых на каждом – имя погибшего Героя демонтировано и выброшено вместе со строительным мусором. После Еленовки оккупанты мстят и уничтожают даже память о наших защитниках. Так выглядит страх", – пишет Андрющенко.

Как отметили в Мариупольском горсовете, этот мемориал был важной составляющей обновленной площади Свободы в городе. Он был изготовлен из гранита в форме украинского герба, по которому струится вода как символ пролитых слез. Вода омывает бронзовые дубовые листья, на каждом из которых – имя погибшего героя.

Ранее сообщалось, что Кремль составил новую методичку для российских пропагандистов. Они рекомендуют проводить параллели между войной в Украине, Крещением Руси и невской битвой.

Так, нападение на Украине рекомендуют объяснять действиями "коллективного запада", который постоянно нападает на Россию, чтобы захватить ресурсы и уничтожить православную веру. Кроме того, одна из глав методички называется "Сила в правде!". Именно эти слова приписывают Александру Невскому.

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