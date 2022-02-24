Киевлян призывают не паниковать.

Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.

Об этом говорится в сообщении на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

Отмечается, что полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу для обеспечения общественной безопасности и порядка.

Также стражи порядка проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.

"Ситуация в столице полностью контролируемая. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, городские власти Киева ввели комендантский час с 24 февраля. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Передвижение будет возможным для отдельных категорий граждан при наличии документов.

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