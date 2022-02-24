Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая.
Об этом говорится в сообщении на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.
Отмечается, что полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу для обеспечения общественной безопасности и порядка.
Также стражи порядка проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.
"Ситуация в столице полностью контролируемая. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, городские власти Киева ввели комендантский час с 24 февраля. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Передвижение будет возможным для отдельных категорий граждан при наличии документов.