В правительстве говорят, что осень-зиму Украина пройдет без отключений, если не будет ударов России по энергосистеме.

Сегодня много манипуляций по поводу возможного блэкаута зимой в Украине, отключений электроэнергии даже на 20 часов в день. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Очень много манипуляций сегодня происходит, появились очень много экспертов, которые каждый день вбрасывают информацию о 20 часах без света, о 18 часах. На самом деле они ничего не знают. Поэтому все эти оценки являются условными и не имеют ничего общего с реальностью", - подчеркнул он.

Министр сказал, что если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, то Украина пройдет эту зиму в нормальном режиме.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил во время выступления в парламенте, что если в энергетике зафиксировать ситуацию как на сейчас, то осень-зиму Украина может пройти без отключений.

"Но мы понимаем, что враг не будет давать нам такой роскоши - просто жить спокойно. Мы уже знаем разведданные, что готовятся следующие массированные ракетные и дроновые удары по нашей энергосистеме", - сказал он.

Также Шмыгаль рассказал о подготовке в Украине к отопительному сезону. Он отметил, что осенне-зимний период будет чрезвычайно сложным. При этом добавил, что, по данным Мининфраструктуры, подтверждается готовность по состоянию на сейчас на 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

"В тыловых регионах эти показатели немного выше, а в прифронтовых немного меньше. Например, в Запорожской области - 79%, а самый низкий показатель в Херсонской области - 54%", - сказал он.

Ситуация в энергетике - какие отключения будут зимой

Как сообщал УНИАН, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что Украина имеет высокие шансы сохранить целостность энергосистемы зимой несмотря на удары россиян.

Он отмечает, что вероятность того, что не будет блэкаута, намного выше 90%. Он убежден, что частично покрыть дефицит в энергосистеме можно за счет увеличения разрешенных объемов импорта электричества из Европы.

Омельченко считает, что сейчас необходимо сосредоточиться на восстановлении тех генерирующих мощностей, которые можно восстановить: по его оценке, это около 1,5-2 ГВт.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что на эту зиму есть несколько сценариев и один из них предусматривает, что может произойти падение энергосистемы.

В "Укрэнерго" заявляли, что при температуре -10 сбалансировать энергетическую систему без отключений будет невозможно, но "апокалиптического сценария" также удастся избежать.

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