Мужчина сказал лозунг "Героям Слава!" более 1 200 000 раз.

Швейцар львовского ресторана Криївка попал в Книгу рекордов Украины. Он сказал "Героям Слава!" более 1 200 000 раз.

Об этом сообщается на сайте ресторана.

Рекорд попал в категорию "государственность". Точную цифру вычислили с помощью статистики заведения о посещаемости в период 2007-2021 года.

"Если были в Криївці и говорили лозунг, чтобы пройти "контроль", то вы точно приобщились к рекорду. 30 августа 2021 года где-то на площади Рынок во Львове в книгу рекордов Украины зафиксировали достижение господина Николая и ресторана Криївка", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее в Минске неизвестные оставили надписи "Слава Украине" и обозвали Путина.

Также ранее восемь украинских стронгменов установили мировой рекорд, протянув самолет "Мрия" на 4 метра 30 сантиметров.

Автор: Людмила Жерновская