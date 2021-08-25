На заборах и домах Минска появились надписи "Слава Украине" и "Путин – х*йло".
Фото Telegram опубликовал украинский военный Анатолий Штефан ("Штирлиц").
Неизвестные оставили надписи на украинском и на русском "Слава Украине", "Героям Слава", "Путин – х*йло" на заборах и стенах жилых домов.
Детали о народном перформансе Штефан не сообщает.
Политические преследования в Беларуси продолжаются с лета 2020 года – когда города республики всколыхнула волна протестов. Участники акций требовали пересчета голосов за кандидатов в президенты, поскольку считали объявленные ЦИК результаты сфабрикованными.
Однако Лукашенко прибег к силовому разгону митингов, в частности жестким задержаниям и убийствам демонстрантов, подавив в итоге протестное настроение граждан.
Ряд стран мира осудили действия Лукашенко (в том числе и Украина) и ввели санкции против лиц, ответственных за преступления. За Лукашенко не признают статуса президента.
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