1 мая около 13.00 по киевскому времени в иерусалимском храме Гроба Господня начнется ежегодная торжественная церемония схождения благодатного огня.
Следить за схождением благодатного огня 2021 в Иерусалиме можно будет в онлайн-режиме.
Схождение Благодатного огня в 2021 году, как и в предыдущем, снова будет происходить в условиях карантина. Участие в церемонии внутри Храма Гроба Господня смогут принять лишь 2,5 тысячи верующих. При этом у них должны быть сертификаты вакцинации.
Однако восхождение Святого света можно будет наблюдать онлайн, поскольку на весь мир будет осуществляться трансляция из храма.
Что означает Благодатный огонь
Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).
Читайте такжеВ полиции ожидают, что в храмах на Пасху соберутся более миллиона верующихЭтот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".
Особенности церемонии в 2020 году
Церемония Благодатного огня в этом году будет открыта для гораздо большего числа верующих. В этом году 2 500 верующих, которые вписываются в рамки "зеленого стандарта" (имеют сертификаты вакцинации - ред.) получат возможность участвовать в церемонии внутри Храма Гроба Господня.
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