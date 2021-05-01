Участие в церемонии внутри Храма Гроба Господня смогут принять лишь 2,5 тысячи верующих.

1 мая около 13.00 по киевскому времени в иерусалимском храме Гроба Господня начнется ежегодная торжественная церемония схождения благодатного огня.

Следить за схождением благодатного огня 2021 в Иерусалиме можно будет в онлайн-режиме.

Схождение Благодатного огня в 2021 году, как и в предыдущем, снова будет происходить в условиях карантина. Участие в церемонии внутри Храма Гроба Господня смогут принять лишь 2,5 тысячи верующих. При этом у них должны быть сертификаты вакцинации.

Однако восхождение Святого света можно будет наблюдать онлайн, поскольку на весь мир будет осуществляться трансляция из храма.

Что означает Благодатный огонь

Благодатный огонь в переводе с греческого языка имеет значение Святой свет. Так называется огонь в пасхальной церемонии выноса зажженных свечей из Гроба Господня (кувуклии).

Читайте такжеВ полиции ожидают, что в храмах на Пасху соберутся более миллиона верующихЭтот огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. А вынос Благодатного огня в Иерусалиме олицетворяет выход из Гроба "Света Истинного" – воскресшего Спасителя Иисуса Христа. Его появление в канун Пасхи по молитвам патриарха, духовенства и паломников считают "чудом схождения Благодатного огня".

Особенности церемонии в 2020 году

Церемония Благодатного огня в этом году будет открыта для гораздо большего числа верующих. В этом году 2 500 верующих, которые вписываются в рамки "зеленого стандарта" (имеют сертификаты вакцинации - ред.) получат возможность участвовать в церемонии внутри Храма Гроба Господня.

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Автор: Ольга Броскова