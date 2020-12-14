Уже отсняты уроки для 5-11 классов.

В Украине снова запустили школу онлайн.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, уже сняли 18 школьных дисциплин для 5-11 классов.

Чтобы видеоуроки были качественными, учительские конспекты проверяли с десяток образовательных экспертов. Поэтому ошибок в эфире, как это было весной, теперь не будет, обещают организаторы.

По телевизору уроки не будут транслировать. Чтобы учиться онлайн, следует зайти на специальную интернет-платформу. За доступ к ней крупнейшие мобильные операторы не будут снимать денег, по крайней мере в этом заверили в Министерстве образования.

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Автор: УНИАН