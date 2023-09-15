Эти боевики участвовали в захвате Мариуполя и штурме Бахмута.

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства вины еще 6 предателей, воевавших против Сил обороны на Восточном фронте, которым суд определил наказание в виде тюремного заключения сроком на 15 лет.

Как сообщает сайт СБУ, украинские защитники взяли их в плен во время жестоких боев в мае и июне этого года в районах Бахмута и Авдеевки.

"По материалам СБУ суд назначил злоумышленникам 15 лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.

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В частности, установлено, что большинство из них в начале полномасштабного вторжения РФ вошло в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа Вооруженных сил РФ.

"Однако, среди них есть предатели, которые еще в 2015 году находились в рядах террористической организации "ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины. Тогда один из них вступил в состав подконтрольного России "9-го отдельного полка морской пехоты" (более известного как "девятка"), другой – присоединился к группировке "восток". Установлено, что оба злоумышленника обстреливали позиции украинских войск в районе Ясиноватой и Песков, а после 24 февраля 2022 года участвовали в захвате Мариуполя", - отмечается в сообщении.

Кроме того, еще четверо предателей входили в состав так называемой "народной милиции Л/ДНР" и после начала полномасштабного вторжения РФ штурмовали Бахмут и Красногоровку в Донецкой области.

Другие боевики обстреливали из автоматического оружия позиции ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской области. Также они обустраивали фортификационные сооружения и огневые точки российских оккупантов вблизи Авдеевки и Лисичанска. В этой связи, на основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

- ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях);

- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Суды над российскими преступниками

Как сообщал УНИАН, в Украине уже неоднократно осуждали боевиков, воевавших против Украины. Например, в апреле были осуждены еще 8 боевиков, которые штурмовали Бахмут и разведывали позиции Вооруженных сил Украины на Херсонщине.

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