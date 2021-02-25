Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV анонсирует допремьерный показ сериала «Бедная Саша» от 1+1. Каждая серия будет появляться на сервисе за день до премьеры на телеканале и оставаться в эксклюзивном доступе в течение 14 дней: посмотреть сериал можно будет только на SWEET.TV бесплатно в тарифе. Первый эпизод появится на платформе 28 февраля.

SWEET.TV и телеканал 1+1 презентуют начало допремьерного показа сериала «Бедная Саша». Первая серия появится на платформе онлайн-кинотеатра 28 февраля — за сутки до премьеры на телевидении. В течение 14 дней после телепремьеры, посмотреть каждый из 16 эпизодов можно будет только на SWEET.TV. На этот период сериал будет недоступен в записи на других сервисах. В течение года эпизоды будут открыты в библиотеке SWEET.TV бесплатно в тарифе.

«Мы подписали эксклюзивные соглашения с 1+1, согласно которым сериал телеканала появится на SWEET.TV перед премьерой на ТВ. Первым совместным проектом стал сериал «С кем поведешься», теперь мы начинаем допремьерный показ сериала «Бедная Саша». Мы продолжаем прилагать усилия, чтобы наши пользователи могли получать лучший контент раньше всех, в тарифе без доплат. Ждите громкие премьеры», — рассказывает директор онлайн-кинотеатра Александр Резунов.

Сериал «Бедная Саша» — драматическая история. Саша Кораблева — сирота. У нее нет никого, кроме любимого Ромы, от которого она ждет ребенка. Но коварство людей заставляют Рому отказаться от Саши и жениться на другой, а главная героиня едет в столицу в поисках своего счастья. По дороге она попадает в катастрофу, в которой ее обвиняют настоящие виновники. И для того, чтобы уберечь своего ребенка, Саша начинает изображать из себя другого человека и даже поселяется у полностью незнакомых людей. Она верит, что сможет преодолеть все трудности, пока в ее сердце живет любовь.

Главную роль в сериале исполняет Анастасия Шульга (Саша), а образ ее любимого (Романа) воплотит Александр Соколов.

Первый эпизод открывается на сервисе 28 февраля и будет доступен для всех абонентов бесплатно в рамках подписки. Всего зрителей ожидает 16 эпизодов этого увлекательного сериала.

Напомним, что недавно на SWEET.TV начался допремьерный показ сериала «С кем поведешься» от 1+1. Каждый эпизод появляется на сервисе за сутки до премьеры на ТВ и доступен в течение 14 дней только на SWEET.TV. Сериал будет оставаться в доступе бесплатно в тарифе в течение года.

В декабре SWEET.TV получил награду в номинации «Лучший провайдер 2020 года» от 1+1 MEDIA DISTRIBUTION — одного из крупнейших игроков рынка PAY TV Украины, входящая в медиагруппу 1+1 media. Комиссия оценила профессиональный подход в работе онлайн-кинотеатра, его стремительный рост, инновации и развитие технической составляющей.

В SWEET.TV заявляют, что украинцев ждут громкие показы, которые состоятся до телепремьер.

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Автор: УНИАН