Средства в полном объеме внесли члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

Бывший депутат Сергей Пашинский вышел на свободу после внесения за него залога. Средства в полном объеме внесли члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности. Об этом сообщил сам Пашинский в Facebook.

"Я вышел на свободу. Я очень благодарен за такую колоссальную поддержку, но мне одновременно очень стыдно, что средства, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на залог для меня по фейковым обвинениям. Я отработаю каждую копейку и добьюсь возврата этих средств. Возвращаюсь к своим обязанностям. Больше оружия, больше боеприпасов", – заявил экс-нардеп.

Кроме того, он добавил, что уже подал заявление о преступлении относительно фальсификации якобы его "разговоров".

Видео дня

Дело Пашинского

Как сообщал УНИАН, в феврале 20224 года СБУ, НАБУ и САП объявили подозрение бывшему народному депутату Пашинскому и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов и нанесение государству почти 1 млрд грн убытков.

Подозрение было объявлено также четырем их сообщникам. Подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов у структур Сергея Курченко – олигарха времен президента Виктора Януковича, который бежал из Украины в Россию. Нефтепродукты должны были пойти на нужды армии.

26 февраля Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения Пашинскому. Ходатайство удовлетворить частично. Применили меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля 2024 года. В качестве альтенративы назначили залог в размере 272,5 млн грн.

В то же время в сеть "слили пленки", на которых голос, похожий на голос Пашинского, нецензурно ругается в отношении экс-главы Валерия Залужного и украинского народа.

Вас также могут заинтересовать новости: