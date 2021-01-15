40-летний Сергей Нижний был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners.

В четверг, 14 января, после тяжелой болезни умер юрист Сергей Нижний, который консультировал Студию "Квартал 95", ранее возглавляемую Зеленским, а также был одним из спонсоров его президентской кампании.

Об этом изданию "Гордон" сообщили его близкие.

40-летний Сергей Нижний был соуправляющим партнером юридической компании HillMont Partners. У него остались жена и трое детей.

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В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании HillMont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".

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Автор: Денис Прядко