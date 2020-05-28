Сегодня вечером евреи начнут отмечать Шавуот - праздник дарования Торы

Сегодня, 28 мая, вечером евреи начнут отмечать праздник Шавуот.

Шавуот отмечается на 50-й день после Песаха, праздника в память об Исходе евреев из Египта.

Уже после Исхода, в начале месяца Сиван евреи пришли в пустыню Синай.

Там на 6-й день месяца на горе Синай Бог даровал им Тору или Пятикнижие, а также дал Десять заповедей. Это событие вошло в историю как Синайское откровение и заняло важное место в национальном сознании еврейского народа.

В этот день евреи украшают синагоги специально подготовленной зеленью, выносят свиток Торы, читают рассказ о том, как Тора была дарована, а также читают текст Десяти заповедей.

Накануне праздника Михаэль Ткач, который является руководителем Объединённой еврейской общины Украины, поздравил евреев с наступающим Шавуотом.

В своем поздравлении Михаэль Ткач рассказал, что поменялось у еврейского народа после обретения Торы, сообщает JewishNews.

По словам Михаэля Ткача, после такого значимого события, как дарование Торы, евреи приняли обязательство выполнять все заповеди и законы, написанные в ней.

Руководитель ОЕОУ также отметил, что после дарования Торы каждый еврей стал неотъемлемой частью своего народа и получил возможность вернуться к своим истокам.

Михаэль Ткач пожелал всем евреям не отрываться от своего народа, соблюдать традиции и следовать заповедям.

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