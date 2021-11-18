Тревога будет учебной.

В четверг, 18 ноября, в ряде украинских городов будут звучать сирены. Это сработает централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Такие учебные сигналы сегодня, в частности, смогут услышать люди в Ужгороде, на Ивано-Франковщине, в Черкассах, Житомире, в Хмельницкой и Киевской областях.

Время для каждого населенного пункта будет разным. Так, к примеру, в Броварах Киевской области сирена будет звучать в промежутке с 13:00 до 15:00.

Все сигналы будут подаваться из городских громкоговорителей непрерывной продолжительностью около 3 минут. Их могут включать и предприятия, спецтранспорт полиции или ГСЧС.

При этом если тревога не учебная, сирена будет звучать дольше, без перерыва. В таком случае стоит включить радиоприемник или телевизор, где будет транслироваться сообщение об опасности. После сирен может также звучать обращение к населению. Кроме сирены, оповещения могут поступить и на стационарные или мобильные телефоны.

В целом такие сигналы должны оповещать людей об определенных чрезвычайных происшествиях - землетрясениях, цунами, опасных для населения взрывах и тому подобное. В частности, в Украине настоящие тревожные сигналы включали из-за войны на Донбассе. К примеру, в Мариуполе, который боевики обстреливали из "Градов".

Как сообщал УНИАН, жители города в Норвегии приняли звук сирены за сигнал о начале войны с Россией. А в Неаполе мафия запрещает работникам скорой помощи включать сирены.

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Автор: Катерина Комолова