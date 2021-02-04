Водитель вызвал полицию, чтобы правоохранители безопасно вывезли его из района.

Водители скорой помощи в Неаполе требуют защиты полиции после того, как местная мафия приказала им не использовать свои сирены и проблесковые огни.

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Скорую помощь, которая ехала на вызов с включенной сиреной, окружили двое мужчин на большом мотоцикле. Они ударили в окно.

"Вы не поняли, что не можете здесь использовать свою сирену? Выключите это, иначе мы вас застрелим", - сказал один из мужчин водителю.

Водитель вызвал полицию, чтобы правоохранители безопасно вывезли его из района.

Отмечается, что кланы мафии Каморры из Неаполя не любят сирены и огни скорой помощи, поскольку их можно принять за приезд полицейских машин и прервать бизнес наркоторговцев.

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Автор: УНИАН