Командир отделения государственного пожарно-спасательного поста села Колочава на Закарпатье Иван Иваныш сделал предложение своей возлюбленной девушке.
О романтическом поступке рассказали в управлении ГСЧС Закарпатья на своей странице в Facebook.
"Не только героические, но и романтические! Вой сирены, пожарный автомобиль и в конце концов признание в любви и предложение соединить судьбы навеки. Именно такое предложение руки и сердца устроил для своей любимой, учительницы информатики Синевирской школы Антонины Матийчин, командир отделения Государственного пожарно-спасательного поста с. Колочава Иван Иваныш", - говорится в заметке спасателей.
Конечно, девушка сказала "Да!"
Вас также могут заинтересовать новости
- "Настоящий сюрприз": иностранец сделал предложение своей девушке в Тоннеле любви на Ровенщине (фото)
- В Киеве военный во время репетиции парада под овации сделал предложение любимой: трогательное видео
- В центре Киева на День Независимости ветеран АТО сделал предложение своей девушке: трогательное видео