На Закарпатье спасатель ГСЧС сделал предложение любимой под завывание сирены пожарного автомобиля (фото)

Под вой сирены пожарного автомобиля, с большим букетом роз и на одном колене, мужчина предложил своей девушке стать его женой.

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