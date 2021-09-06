Командир отделения государственного пожарно-спасательного поста села Колочава на Закарпатье Иван Иваныш сделал предложение своей возлюбленной девушке.

О романтическом поступке рассказали в управлении ГСЧС Закарпатья на своей странице в Facebook.

"Не только героические, но и романтические! Вой сирены, пожарный автомобиль и в конце концов признание в любви и предложение соединить судьбы навеки. Именно такое предложение руки и сердца устроил для своей любимой, учительницы информатики Синевирской школы Антонины Матийчин, командир отделения Государственного пожарно-спасательного поста с. Колочава Иван Иваныш", - говорится в заметке спасателей.

Конечно, девушка сказала "Да!"

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Автор: Виктория Гордиенко