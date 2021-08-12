Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, количестве личного состава подразделений ВСУ и тому подобное.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Гражданин иностранного государства, который временно проживает на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации. За эту "работу" он получал денежное вознаграждение",- говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что российских "кураторов" интересовали сведения про задействованные в ООС новейшие образцы оружия и военной техники, места дислокации, количество личного состава подразделений ВСУ и тому подобное.

Шпиона задержали во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

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Автор: Светлана Закелова