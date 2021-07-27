В "Киевспецтрансе" заявили, что выполнение следственных действий создало условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме, что приведет к нарушению графика вывоза бытовых отходов из Киева.

Работа полигона твердых бытовых отходов (ТБО) №5 в с. Подгорцы Киевской области временно приостановлена из-за следственных действий, которые проводит Служба безопасности Украины.

Об этом заявили в ЧАО "Киевспецтранс".

"Сегодня, 27 июля 2021 года, около 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон №5 для выполнения следственных действий, создав условия, которые не позволяют полигону функционировать в штатном режиме по захоронению отходов", - говорится в сообщении предприятия.

Как отмечают в "Киевспецтрансе", полигон №5 является объектом критической инфраструктуры, который обеспечивает санитарную очистку города Киева, городов Обухова, Украинки, населенных пунктов Обуховского района Киевской области.

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"Постоянное образование гражданами бытовых отходов требует круглосуточной и непрерывной работы предприятия. Сбои в работе по приему отходов на захоронение неотвратимо повлияют на нарушение графика вывоза бытовых отходов от жилых домов столицы и пригорода", - предупреждают в "Киевспецтрансе".

Согласно сообщению предприятия, следователи СБУ видят в действиях должностных лиц "Киевспецтранса" относительно захоронения отходов на полигонах №5 и №6 признаки уголовного правонарушения по статье 441 УК Украины "Экоцид".

В то же время в "Киевспецтрансе" заявляют, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства. Компания готова предоставить всю необходимую информацию.

Автор: Инна Андалицкая