Среди них есть и младенцы.

В Херсоне возле городского полигона бытовых отходов полицейские нашли 10 детей, среди них были и младенцы.

Читайте такжеХуже всего украинцы относятся к румынам, африканцам и ромам – исследованиеКак говорится в сюжете ТСН, около полигона в лачуге из мусора, в которой воняет, вокруг грязно и бегают стаи диких псов — в таких условиях полицейские нашли семьи с маленькими детьми. 15 взрослых и 10 детей от 5 месяцев до 10 лет — ромы из Закарпатья. Малышей с мамами полицейские с тента забирают на осмотр к медикам.

«Несовершеннолетние не посещали ни школы, ни детские сады. Семьи проживали в антисанитарных условиях. Поэтому ради безопасности детей, их вместе с матерями поместили в больницу для обследования», — отметил заместитель руководителя управления превентивной деятельности Ярослав Шанько.

Люди говорят, что приехали на это свалку на заработок. Ежедневно перебирают горы мусора, отбирают стекло, пластик и металл и сдают их на переработку. Потому что дома — в Сваляве — нет работы. А дети с ними, мол, негде было оставить. «Есть такие семьи, у них даже документов нет, жилья у них нет», — рассказывают заробитчане.

Работники полигона рассказывают, первые поселения под этой свалкой появились 7 лет назад. С тех пор ромские семьи приезжают сюда по очереди. «Дети здесь и рождаются и живут. Из города канализация течет и образовалась река, они там купаются. Это нечеловеческие условия», — рассказывает местный работник.

Со свалки людей гоняют, но, говорят, те преимущественно работают ночью. «Свалка, как видите, не огорожена. Территория 30 га. Два охранника ночью. Это нереально просто изгнать отсюда», — уверяет мужчина.

Летом отсюда уже забирали женщин с детьми в больницу, но в тот же день они убежали в свои лачуги. Говорят, детям с ними хорошо. На помойке они не работают.

Детвору, которую с мамами забрали сейчас, уже обследовали медики. Все здоровы. Собираются домой. А чтобы эти же семьи не вернулись снова — просить помочь у Закарпатья. «Барон, который непосредственно идет на коммуникацию с закарпатскими представителями цыганской общины. Мы выходим на закарпатскую службу по делам детей», — рассказывает руководитель службы по делам детей Херсонской ОГА Людмила Афанасьева.

За злостное невыполнение своих обязанностей родителям светит штраф. А стихийное поселение готовятся снести.

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Автор: УНИАН