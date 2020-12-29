Он подозревается в создании террористической организации и действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от «Партии регионов».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Оперативники и следователи установили, что экс-депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 года он уехал в Российскую Федерацию, где находится до сих пор.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.

Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Следователи СБУ продолжают досудебное расследование. Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечение к уголовной ответственности.

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Автор: Дмитрий Хилюк