За нарушение госграницы Украины во время визита в аннексированный Крым Варламову в 2017 году был запрещен въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

Служба безопасности не продлевала запрет на въезд российскому блогеру Илье Варламову.

Об этом говорится в ответе спецслужбы, пишет Украинская правда.

В 2017 году Варламову запретили въезд на территорию Украины на 5 лет в ноябре 2021-го санкция закончилась. Однако в СБУ запрет, несмотря на посещение Варламовым оккупированного Крыма, не продлили.

"На Ваш запрос от 05.11.2021 года сообщаем, что по состоянию на дату запроса компетентными подразделениями Службы безопасности Украины решения о запрете въезда запрашиваемому иностранцу не принималось. В случае наличия определенных законодательством оснований СБ Украины будут приниматься необходимые меры", - ответили в СБУ журналистам на запрос.

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Илья Варламов – популярный среди жителей СНГ блогер, называющий себя оппозиционным к действующей власти России. Однако это не мешает ему ездить в оккупированный Крым, отрицать вооруженную агрессию России на Донбассе и критиковать украинцев за якобы "русофобство".

В начале ноября россиянин опубликовал манипулятивное видео об Украине, карту которой показал без Крыма. Пользователям ролик не понравился: блогера обвинили в лояльности к Кремлю.

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Автор: Яна Ставская