В спецслужбе отметили, что в этот период традиционно усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Накануне и во время празднования Дня Независимости Служба безопасности Украины призывает граждан быть особенно бдительными.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"СБУ призывает украинцев быть бдительными и обращать особое внимание на вопросы безопасности во время празднования Дня Независимости Украины. Поскольку в этот период традиционно усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, увеличивается вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране", - сказано в сообщении.

В СБУ работает специальная горячая линия, куда могут обращаться граждане - 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: [email protected]

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"На горячую линию СБУ нужно звонить в случае, если вы: имеете информацию о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действиях; заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей; увидели подозрительные транспортные средства и беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов; обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах; по другим вопросам.

"Информация, полученная через телефон доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 20 августа, в пятницу, из-за подготовки к параду по случаю Дня Независимости Украины изменит движение общественный транспорт.

Автор: Дмитрий Хилюк