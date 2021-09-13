Марина Голядкина, которая родилась и росла на Донбассе, заявила, что была счастлива стоять рядом с президентом страны-агрессора.

Спортсменка Марина Голядкина, которая ранее выступала за Украину, но в 2015 году сбежала в Россию, похвасталась фото с президентом РФ Владимиром Путиным. Она представила страну-агрессора на Олимпиаде в Токио, а теперь отправилась в Кремль за почестями.

На своей странице в Instagram Голядкина в буквальном смысле одарила Путина хвалебными комплиментами и "спела" ему дифирамбы.

Спортсменка, которая занимается синхронным плаванием, жила на Донбассе, в Донецке. Однако после того, как в 2014 году РФ оккупировала территорию Востока Украины, Голядкина перешла на сторону агрессора.

"Я запомню этот день на всю жизнь!!! Спасибо, Владимир Владимирович, за все!!!! Я очень сильно переживала и думала, говорить речь, или я не смогу справиться с эмоциями. Немножко горжусь собой, что сделала это", - написала Марина Голядкина.

Читайте такжеОлимпийская призерка Рыжикова рассказала три секрета своего успехаСвою любовь к РФ и Путину спортсменка, решившая сбежать из Украины, выразила даже на ногтях. Голядкина сделала маникюр в цветах российского флага и всем своим видом пыталась показать, насколько ей нравится представлять страну-агрессора в мире спорта.

Марина Голядкина получила в РФ немало регалий. Она уже стала заслуженным мастером спорта и членом сборной РФ по синхронному плаванию. На Олимпиаде в Токио спортсменка принесла стране-агрессору медаль.

Синхронистка не стыдится своей фанатичной любви к РФ. Она регулярно публикует фото в российской форме и нередко признается в любви к Путину и всей стране, которая оккупировала ее родной город, в целом.

Марина Голядкина - справка УНИАН

Спортсменке 24 года, она родилась и выросла в Донецке. До 2015 года Голядкина представляла на соревнованиях сборную Украины, в 2013 году она стала бронзовым призером чемпионата мира и неоднократно получила призовые места на других соревнованиях по синхронному плаванию.

В 2015 году Марина Голядкина решила переметнуться на сторону страны-агрессора, она получила российское гражданство и начала жить в Москве. В Украине спортсменка имела звание Мастера спорта международного класса. Уже в 2019 году Голядкиной вручили РФ звание заслуженного мастера спорта.

Свое решение перейти на сторону страны-агрессора Голядкина объясняет тем, что она захотела "выйти на новый уровень". Спортсменка задумалась о представлении РФ на соревнованиях после 2014 года, когда страна, в которую она переехала, оккупировала ее родной город и другие территории Донбасса Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал о другой спортсменке, которая попала в скандал из-за чрезмерно дружеских отношениях с представителями страны-агрессора. Не так давно украинка Ярослава Магучих снова сфотографировалась с россиянкой и вызвала множество критики.

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Автор: Полина Кузенко