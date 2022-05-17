В населенно пункте много разрушенных домов и отсутствует электричество.

Пожилые и смелые женщины остаются под обстрелами в селе Каменское Запорожской области. Несмотря на угрозу для жизни они занимаются огородами и кормят оставшихся в населенном пункте животных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего в селе осталось три десятка человек. Женщины едва ходят, используют палки, но при этом сажают огороды, ремонтируют окна после обстрелов и собирают яйца от кур, чтобы накормить солдат

По словам одной из местных жительниц, ее дважды едва не убило снарядом, но женщина не унывает, а чтобы отвлечься – занималась огородом.

В селе много разрушенных домов. Одна из причин, почему сюда не возвращаются люди, - отсутствие электричества. Кроме того, пенсию сюда не привозят, потому что идут бои. Еду готовят на полевой кухне.

Кроме того, в населенном пункте осталось много брошенных животных и домашней птицы, их пытаются подкармливать оставшиеся жители.

Как ранее сообщал УНИАН, советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Запорожье пропустили колонну автомобилей с мариупольцами, которые ждали въезда более трех дней.

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