Сайт омбудсмена Денисовой атаковали хакеры: сейчас он не работает

Денисова призвала получать оперативную информацию на страницах ведомства в соцсети Facebook и мессенджере Telegram.

Веб-сайт уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подвергся хакерским атакам.

Об этом сообщила сама уполномоченная Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

«Работа сайта Уполномоченного ВРУ по правам человека не может быть восстановлена из-за постоянных посторонних атак на ресурс», - написала она.

Денисова призвала получать оперативную информацию на страницах ведомства в соцсети Facebook и мессенджере Telegram.

Читайте такжеХакеры заразили вирусом несколько суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты

Как сообщал УНИАН, специализированное структурное подразделение по реагированию на киберинциденты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в период с 6 по 12 мая зарегистрировало 3207 киберинцидентов, в том числе 18 фактов DDoS-атак преимущественно на сайт Офиса президента Украины.