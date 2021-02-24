В то же время почти треть опрошенных считают это разборками между олигархами.

Большинство населения Украины поддерживает санкции против председателя политсовета «Оппозиционной платформы - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко и связывает это решение с пророссийской деятельностью политика.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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75% респондентов ответили, что знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Медведчука и его жены. Из них 40% хорошо знают, 35% - что-то слышали, в то же время 25% - впервые слышат.

58% опрошенных поддерживают решение СНБО, 28% - не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знает об этом решении, 73% заявили о его поддержке, 23% - придерживаются противоположного мнения.

Согласно данным социологов, 52% украинцев считают, что решение о введении санкций против Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% - что это сделано по указке США, 10% - считают это давлением на оппозицию.

*** Опрос проводился 22-23 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

Санкции против Медведчука и его окружения: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: Константин Гончаров