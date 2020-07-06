В Житомире из-за неразделенной любви повесился солдат-срочник

В Житомире обнаружили повешенным военнослужащего срочной службы.

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Об этом сообщается на странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Вечером 5 июля во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, срочник покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, что на Житомирщине расследуют загадочную смерть подростка.

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