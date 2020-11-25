Женщина, обнаруженная 23 ноября погибшей в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, оказалась учительницей, страдавшей от неизлечимой болезни.
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Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, женщина, утонувшая в Черном море, работала учительницей в городе Белгород-Днестровский.
«К сожалению, у нее было тяжелое онкологическое заболевание», - пояснили в отделе, добавив, что версия «самоубийство» подтвердилась.
Как сообщили в социальных сетях люди, хорошо знавшие погибшую, это учительница Ирина Афанасьева. Они опубликовали фото Афанасьевой, и обратились ко всем с просьбой не судить ее за совершенное.
«Ничего в душе кроме боли и бессилия перед твоей болезнью... Болезнь оказалась сильнее тебя. Прости за то, что не смогли тебе помочь», - написала знакомая погибшей Ирина Чернега.
По словам пользователей социальных сетей, Афанасьева - учитель-филолог, работала в Белгород-Днестровской общеобразовательной школе №4.
Отмечается, что она была хорошим педагогом и классным руководителем.
Решив совершить самоубийство, женщина приехала к берегу моря, в Затоку. Очевидцы отмечают, что видели, как она разделась, сложила на берегу свои личные вещи, и вошла в воду.
Самоубийство учительницы: что еще известно
Ранее сообщалось, что тело погибшей нашли на побережье Черного моря. По предварительным данным, смерть женщины наступила в результате утопления и переохлаждения.
Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.
Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.
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