Спутник был выведен на расчетную орбиту еще 13 января.

Информация об идентификации украинского спутника "Сич-2-30" появилась в базе данных США, что означает установление с ним устойчивой связи.

Об этом сообщил народный депутат Роман Грищук на своей странице в социальной сети Facebook.

В базе данных Космических войск США стала отображаться информация об идентификации нашего спутника! Это означает, что состоялась постоянная связь (или их серия) со спутником, благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств..., в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге - это космический объект 51030 с предварительным названием Object AY. Сейчас уже отображается на визуализации как Sich-2-30 (Sich-2-1)", - написал он.

Депутат добавил, что продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершиться в середине марта.

Украинский спутник в космосе

Как сообщал УНИАН, украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" был выведен на расчетную орбиту 13 января в 18:51:58 по киевскому времени в результате кластерного пуска ракеты-носителя Falcon 9.

До этого со спутником не было устойчивой связи из-за ряд внешних факторов.

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