Ранее в СМИ заявляли, что из-за использования посредника контракт подорожал с 1 до 1,8 млн долларов. В КБ утверждают, что за миллион запуск и не был возможен.

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Пивденное" объяснило, почему для запуска украинского спутника "Сич-2-30" не было возможности заключить прямой контракт с американской компанией Илона Маска SpaceX, а использовались услуги нидерландской компании ISILaunch.

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Пивденное".

"Практикой компании SpaceX по осуществлению групповых пусковых миссий на солнечно-синхронные орбиты является заключение контрактов исключительно с агрегаторами райдшеринга (о чем компания SpaceX проинформировала ГП "КБ "Пивденное" в марте 2021 года), которые не являются "посредниками", а предоставляют ряд обязательных для осуществления запуска услуг и комплект материальной части (в частности сертифицированные системы отделения). Именно поэтому ГП "КБ "Пивденное" прямого контракта с компанией SpaceX не заключало", - говорится в сообщении.

Как отметили в КБ, ни один из 105 космических аппаратов, выведенных 13 января во время миссии Transporter-3, не был запущен по прямому контракту с владельцем космического аппарата.

"По состоянию на май 2021 года компания ISILaunch стала единственной, кто был способен обеспечить запуск "Сич-2-30" в задекларированные сроки и в рамках определенного бюджета", - информирует КБ.

Также в конструкторском бюро добавили, что упоминавшаяся в СМИ "льготная стоимость" пуска от SpaceX в 1 млн долларов охватывала только стоимость объема под обтекателем и веса полезной нагрузки (без систем отделения, без систем энергообеспечения, без стоимости услуг, связанных с оформлением импорта, растаможкой и прочее). Поэтому утверждение, что спутник можно было запустить в полной комплектации за 1 млн долларов, не соответствует действительности.

Украинский спутник "Сич-2-30": что известно

Как сообщал УНИАН, украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-30" был выведен на расчетную орбиту 13 января в 18:51:58 по киевскому времени с помощью кластерного пуска ракеты-носителя Falcon 9.

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Позже в СМИ появилась информация, что вместо прямого контракта с компанией Илона Маска SpaceX для запуска спутника "Сич-2-30" использовали посредника - нидерландскую компанию ISILaunch. Поэтому стоимость запуска выросла с 1 до 1,8 млн долларов.

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