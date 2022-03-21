Речь идет о периоде с 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения РФ.

За месяц с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину вернулось почти 400 тыс. человек, из них до 80% - это мужчины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге во Львове.

"С 24 февраля по сегодняшний день почти 400 тысяч граждан Украины пересекли границу на въезд в наше государство. Среди них большинство - около 75-80% составляют мужчины", - сказал Демченко.

Он сказал, что пограничники не у всех спрашивают цель возвращения в Украину.

"Но большинство из них во время общения с пограничниками или представителями средств массовой информации... четко отмечают, что они не могут оставаться в стороне от той ситуации, которая сложилась вокруг их страны. Они обязательно вступят в ряды Вооруженных сил Украины или в территориальную оборону, или другим возможным для них способом будут способствовать тому, чтобы Украина победила", - подчеркнул Демченко.

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