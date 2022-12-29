Президент заявил, что есть несколько попаданий вражеских ракет.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 309-го дня полномасштабного вторжения РФ.

"Хочу поблагодарить наших бойцов воздушных сил, украинскую ПВО, которая сегодня успешно отразила очередную российскую атаку. Сбито 54 ракеты, 11 ударных дронов. Отличились наши воины по всей Украине, и я благодарен всем нашим воздушным командованиям: "Центра", "Юга", "Востока" и "Запада". А особенно мы все с вами благодарны воинам 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад, чьи результаты сегодня самые большие", - отметил он в своем обращении.

Президент заявил, что есть несколько попаданий.

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"Наши энергетики, ремонтные бригады в течение дня делают все, чтобы украинцы как можно меньше почувствовали последствия удара террористов. И я благодарю всех, кто работает ради возобновления поставок энергии. По состоянию на этот вечер отключение электричества есть в большинстве областей Украины. Особенно сложно на Киевщине и в столице, на Львовщине, в Одессе и области, в Херсоне и области, Винницкой и Закарпатской областях. Но это не сравнить с тем, что могло бы быть, если бы не наши героические зенитчики и ПВО", - сказал Зеленский.

Он утверждает, что с каждым таким ракетным ударом Россия лишь глубже загоняет себя в тупик.

"Ракет у них становится все меньше. Зато статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для россии и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет", - добавил президент.

Массированный ракетный удар по Украине 29 декабря

Утром 29 декабря Россия нанесла новый массированный удар по украинским городам различных типов ракет, в том числе противорадиолокационных Х-31П.

В Украине сегодня российскими ракетами во время массированной атаки были поражены объекты в десяти областях.

Несколько объектов энергетики Украины получили повреждения в ходе массированной ракетной атаки россиян утром 29 декабря.