Девушка утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".

Блогерша из Киева, известная в ТикТок под ником di.rubens, решила подать в суд на офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица" за публикацию скандального ролика с ее участием.Читайте такжеКиевлянин гулял по Львову в шапке-ушанке и поплатился (фото)

Видеоответ "Штирлицу" блогерша опубликовала на своей странице в Instagram. В нем она назвала Штефана "позором украинской армии".

Девушка утверждает, что информация, которую распространяет военный, является "сфальсифицированной и заведомо ложной".

"В ответ на неправомерные действия офицера, направленные против меня, я готовлю материалы для открытия уголовного дела, а также собираю документы для открытия судебного производства. Данная ситуация рассматривается в Министерстве обороны", – заявляет di.rubens.

Офицер уже ответил блогерше на своей странице в Facebook и назвал такой ее ответ "нонсенсом". Штефан заявляет, что видео было в открытом доступе, а затем его удалили.

"Знакомьтесь – позор украинской армии! Именно так мне решила ответить блогерша di.rubens, которая, улыбаясь, заявила о приверженности России на Майдане Незалежности на видео, которое я распространил. На видео, которое было в открытом доступе, но потом они его удалили. Она решила пойти другим путем, чем принести свои извинения, объяснить ситуацию и свою позицию. Она решила написать жалобу в Министерство обороны, чтобы я принес официальные извинения за ее же видео, где она с улыбкой выбирает Россию прямо на Майдане! Подать на меня в суд за свое же видео, которое она публично выложила в соцсеть ТикТок. Нонсенс", – возмутился военный.

Скандал вокруг блогерши di.rubens: что известно

Блогер из Киева di.rubens назвала Россию любимой страной. На ролик "тиктокерши" обратил внимание офицер ВСУ Анатолий Штефан.

После этого в сети разгорелся скандал, ведь видео было снято на Майдане.

"Вот тебе и патриотическое воспитание. Слов нет", - написал офицер. "Я считаю это недопустимым, неправильным, считаю это для украинской девушки, причем блогера, на которую подписано большинство украинских подростков, постыдным поступком", - добавил Штефан.

После этого юная блогерша удалила свой аккаунт в Facebook. Также скандальный ролик удален в сети Тикток.

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Автор: Ольга Робейко