Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины от коронавирус AstraZeneca.
Читайте такжеУкраина рискует не справиться с эпидемией COVID до 2023 года - ученые
Как сообщила "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Румынии Флорин Кицу.
"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о выделении еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали для предоставления 100 тысяч доз вакцины Украине", - сказал он.
Кицу добавил, что на финальной стадии также находится решение о продаже Молдове 200 тысяч доз вакцины в месяц.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Минздраве рассказали, сколько прививок от коронавируса за сутки могут делать в Украине
- Израиль запретил въезд гражданам Украины из-за COVID-19
- В Украине готовятся к внедрению "паспортов вакцинации"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram