Вакцины из Румынии также должна получить Молдова.

Румыния намерена предоставить Украине и Молдове по 100 тысяч доз вакцины от коронавирус AstraZeneca.

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Как сообщила "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Румынии Флорин Кицу.

"На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о выделении еще 100 тысяч доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали для предоставления 100 тысяч доз вакцины Украине", - сказал он.

Кицу добавил, что на финальной стадии также находится решение о продаже Молдове 200 тысяч доз вакцины в месяц.

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Автор: Дмитрий Захаров