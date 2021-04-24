Решение будет приниматься с учетом эпидемической ситуации. Сейчас в столице показатели заболеваемости COVID-19 снижаются.

Столичная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на следующей неделе рассмотрит вопрос о выходе города из жесткого карантина.

Читайте такжеВ Киеве у большинства больных COVID-19 обнаружен "британский" штамм коронавирусаКак передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сообщил в эфире «Украина 24».

"Что касается выхода из "красной" карантинной зоны - это решение Министерства здравоохранения. Думаю, что будет принято на днях, так как показатели у нас снижаются, и нужно объективно оценить не завтра и не в понедельник, а во вторник-среду, когда мы увидим действительно объективные показатели заболеваемости и госпитализации. А что касается решения относительно полного выхода из локдауна - будет приниматься в пятницу на следующей неделе, или в течение недели комиссией ТЭБ и ЧС города Киева", - сказал Рубан.

Карантин в Киеве

Киев с 23 марта находится в ”красной” зоне эпидопасности, хотя власти города усилили карантин с 20 марта.

С 5 апреля в столице из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам. Закрыты детсады и школы.

14 апреля действие жестких карантинных ограничений продлили до 30 апреля.

23 апреля в городе коронавирусную болезнь подтвердили у более 1 тыс. человек, 29 человек умерли от осложнений, заполненность коек для приема больных COVID-19 составляет около 58%.

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Автор: Виталий Саенко