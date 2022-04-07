Глава МИД призвал союзников отодвинуть в сторону все сомнения и помочь не допустить повторения таких трагедий, которые произошли в Буче.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны-члены НАТО предоставить нашей стране все необходимое оружие для победы над захватнической армией президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в рамках заседания глав МИД стран-членов Альянса.

"Я прибыл в Брюссель для участия в министерской встрече НАТО и проведения двусторонних встреч с союзниками. Моя повестка дня очень проста. В ней всего три пункта: это оружие, оружие и оружие", - заявил Кулеба.

"Мы уверены, что лучший способ помочь Украине сейчас - это предоставить все необходимое, чтобы сдержать Путина и нанести поражение российской армии на территории Украины для того, чтобы война не распространилась дальше", - сказал министр.

Он добавил, что в последние недели украинская армия и народ продемонстрировали, что знают, как воевать и побеждать, но без устойчивых и достаточных поставок всех видов вооружений, которые Украина просит, эти победы будут сопровождаться огромными жертвами.

"Чем больше вооружений мы будем получать и чем скорее они прибудут в Украину, тем больше человеческих жизней будет сохранено, тем больше городов и сел не будут разрушены, и больше не будет Буч. Это мое сообщение для союзников, оно очень простое. И я призываю всех союзников отодвинуть в сторону все сомнения, нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается, и как бы странно ни звучало, но сегодня оружие служит целям мира", - подчеркнул Кулеба.

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